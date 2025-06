Gli è succeduto Trump nei cruciverba: la soluzione è Obama

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli è succeduto Trump' è 'Obama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBAMA

Curiosità e Significato di Obama

Hai risolto il cruciverba con Obama? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Obama.

Perché la soluzione è Obama? Obama si riferisce all'ex presidente degli Stati Uniti, noto per il suo ruolo di leader durante un periodo storico importante. La parola rappresenta anche un simbolo di cambiamento e speranza internazionale, associato a valori di progresso e inclusione. In questo contesto, la domanda giocosa suggerisce che, dopo Trump, è arrivato il momento di pensare a Obama come figura chiave nel panorama politico globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il primo presidente di colore degli USABarack ex presidente americanoIl Barack che è stato alla Casa BiancaIl cardinale-statista succeduto a RichelieuIl successore di Donald TrumpÈ succeduto a Hollande

Come si scrive la soluzione Obama

Hai trovato la definizione "Gli è succeduto Trump" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

B Bologna

A Ancona

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M P R O A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALERMO" PALERMO

