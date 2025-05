Il cardinale-statista succeduto a Richelieu nei cruciverba: la soluzione è Mazarino

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cardinale-statista succeduto a Richelieu

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il cardinale-statista succeduto a Richelieu' è 'Mazarino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAZARINO

Curiosità e Significato di "Mazarino"

Vuoi sapere di più su Mazarino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mazarino.

Perché la soluzione è Mazarino? Il cardinale Mazarin, noto per il suo ruolo di statista, è succeduto a Richelieu come primo ministro di Francia nel XVII secolo. La sua abilità politica e diplomatica ha contribuito a stabilizzare il paese durante periodi di grande tumulto, come la Fronda. Mazarin è spesso ricordato per aver saputo gestire le tensioni tra nobiltà e monarchia, consolidando il potere del re Luigi XIV.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È un sinonimo di cardinaleLo statista detto il TessitoreWinston statista britannico del passato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mazarino

Stai cercando la risposta alla definizione "Il cardinale-statista succeduto a Richelieu"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

Z Zara

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A T G S I I S N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSSIGENATI" OSSIGENATI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.