Ghiandola nella parte anteriore del collo nei cruciverba: la soluzione è Tiroide

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ghiandola nella parte anteriore del collo' è 'Tiroide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIROIDE

Curiosità e Significato di Tiroide

Perché la soluzione è Tiroide? La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, sotto la laringe. È fondamentale per il metabolismo, producendo ormoni che regolano energia, crescita e sviluppo. La sua corretta funzionalità è essenziale per mantenere l'equilibrio del corpo. Una tiroide in salute aiuta a sentirsi energici e in forma, mentre problemi come ipotiroidismo o ipertiroidismo possono influenzare il benessere generale.

Come si scrive la soluzione Tiroide

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

I Imola

D Domodossola

E Empoli

