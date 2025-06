Ghiandola del collo nei cruciverba: la soluzione è Tiroide

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ghiandola del collo' è 'Tiroide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIROIDE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tiroide più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tiroide.

Perché la soluzione è Tiroide? La ghiandola del collo chiamata tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla situata davanti alla trachea. Produce ormoni fondamentali per regolare il metabolismo, l’energia e la crescita del corpo. La sua corretta funzionalità è essenziale per mantenere l’equilibrio ormonale. Un malfunzionamento può causare disturbi come ipotiroidismo o ipertiroidismo, influenzando la salute generale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ghiandola situata tra la laringe e la tracheaIngrossando forma il gozzoGhiandola a secrezione interna che si trova nel colloImportante ghiandola del colloGhiandola situata nel collo

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

I Imola

D Domodossola

E Empoli

