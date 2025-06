I suoi estremi sono un ago e uno stantuffo nei cruciverba: la soluzione è Siringa

SIRINGA

Curiosità e Significato di Siringa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Siringa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Siringa.

Perché la soluzione è Siringa? La parola siringa indica uno strumento usato in medicina per iniettare farmaci o prelevare liquidi, composto da un ago sottile e uno stantuffo che permette di aspirare o espellere il contenuto. È fondamentale in molte procedure sanitarie, garantendo precisione e sicurezza. Con questa definizione, si capisce perché la siringa sia diventata simbolo di cura e intervento medico.

Come si scrive la soluzione Siringa

La definizione "I suoi estremi sono un ago e uno stantuffo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

