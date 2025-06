Altezza sul livello del mare nei cruciverba: la soluzione è Quota

Home / Soluzioni Cruciverba / Altezza sul livello del mare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Altezza sul livello del mare' è 'Quota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUOTA

Curiosità e Significato di Quota

La soluzione Quota di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Quota per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Quota? Quota indica l'altezza di un punto rispetto al livello del mare, utilizzata spesso in geografia e meteorologia per misurare altitudini o elevazioni. È un termine fondamentale per capire le differenze di altitudine tra montagne, città o punti di riferimento. Conoscere la quota aiuta a orientarsi e pianificare attività all'aperto o lavori in altura. Insomma, è un modo per capire quanto si è sopra il mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tanto a testaLa porzione spettanteLa registra uno strumento dell aereoL altezza sul livello del mareSi misura dal livello del mareNaviga sotto il livello del mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quota

Non riesci a risolvere la definizione "Altezza sul livello del mare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Q Quarto

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R O S N E N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORNIONE" SORNIONE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.