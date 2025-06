L altezza sul livello del mare nei cruciverba: la soluzione è Quota

QUOTA

Curiosità e Significato di "Quota"

Perché la soluzione è Quota? Quota indica l'altezza di un punto rispetto al livello del mare, come ad esempio quella di una montagna o di un edificio. È un termine molto usato in geografia e meteorologia per misurare elevazioni e altitudini. Conoscere la quota permette di capire meglio il paesaggio e le condizioni climatiche di una zona, essendo un dato fondamentale per molte applicazioni pratiche.

Come si scrive la soluzione Quota

Stai cercando la risposta alla definizione "L altezza sul livello del mare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E A T P M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "METOPA" METOPA

