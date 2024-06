La registra uno strumento dell aereo

: .

Italiano: Sostantivo: quota ( approfondimento) f sing (pl.: quote) . (matematica) (economia) (statistica) (finanza) parte di una somma globale. (geografia) (aeronautica) distanza di un punto sulla superficie terrestre da un piano di riferimento, generalmente il livello del mare considerato come quota zero. (gioco) rapporto tra la possibile vincita e la posta di una scommessa. Nella cultura anglosassone la quota è rappresentata in forma frazionaria.