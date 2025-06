007 ha quella di uccidere nei cruciverba: la soluzione è Licenza

LICENZA

Curiosità e Significato di Licenza

Approfondisci la parola di 7 lettere Licenza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Licenza? Licenza significa autorizzazione ufficiale concessa da un'autorità competente, permettendo di svolgere un'attività o utilizzare qualcosa legalmente. Può riferirsi a permessi per aprire un negozio, guidare un veicolo o esercitare una professione. In breve, la licenza è il lasciapassare che garantisce il rispetto delle regole e la legalità, fondamentale per operare in sicurezza e trasparenza.

Come si scrive la soluzione Licenza

Hai davanti la definizione "007 ha quella di uccidere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N E T O A A T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTENTATO" ATTENTATO

