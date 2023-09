Era indispensabile per aprire un negozio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era indispensabile per aprire un negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LICENZA

Significato/Curiosita : Era indispensabile per aprire un negozio

Si reca in un negozio di dischi per ritirare una sua ordinazione. qui vede al bancone due belle ragazze e decide di invitarle a casa sua "per ascoltare... Una licenza libera è un particolare tipo di licenza che si applica a un'opera per garantirne la libertà d'utilizzo, di studio, di modifica e di condivisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

