Un fritto del ristorante nei cruciverba: la soluzione è Misto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fritto del ristorante' è 'Misto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISTO

Curiosità e Significato di Misto

Perché la soluzione è Misto? Un fritto del ristorante indica un piatto composto da diversi alimenti fritti, tipicamente di mare o di terra, serviti insieme. La parola giusta per descriverlo è misto, perché racchiude l'idea di varietà e assortimento in un’unica portata. È un modo gustoso e invitante per assaporare diverse specialità in una sola portata, perfetta per condividere e scoprire nuovi sapori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riccamente variegatoUn eterogeneo piatto di pesceLo è il tessuto di lana e cotonefritto: è una specialità emilianaSi spreme sul fritto mistoUn ristorante dal nome e l aspetto arcaico

Come si scrive la soluzione Misto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un fritto del ristorante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E D R R E I G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REDIGERE" REDIGERE

