Un eterogeneo piatto di pesce
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un eterogeneo piatto di pesce' è 'Fritto Misto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FRITTO MISTO
Come completare la definizione
- Definizione: Un eterogeneo piatto di pesce
- Risposta: FRITTO MISTO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Schema utile: F_____ _____
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Fritto Misto? Il fritto misto è un piatto caratterizzato da un assortimento di diversi tipi di pesce e frutti di mare, preparati attraverso una frittura croccante e dorata. Questo piatto si distingue per la varietà di ingredienti, spesso accompagnati da verdure e crostacei, il tutto immerso in una pastella leggera e friabile. La sua origine si perde nelle tradizioni culinarie italiane e mediterranee, offrendo un'esperienza gustativa ricca e sfiziosa. È apprezzato in molte regioni per la sua versatilità e sapore intenso.
Nei cruciverba, 'Un eterogeneo piatto di pesce' si risolve con Fritto Misto
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un eterogeneo piatto di pesce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fritto Misto'.
Schemi utili per Fritto Misto
- Schema parole: 6-5
- La soluzione inizia con F
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: F_____ _____
- Schema finale: _______ISTO
Le 11 lettere della soluzione Fritto Misto
La soluzione 'Fritto Misto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un eterogeneo piatto di pesce". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola eterogeneo: Un insieme eterogeneo Eterogeneo
Definizioni con la parola piatto: Piatto a base di carne capperi e maionese Avanzati sul piatto Salatura e vivacità di un piatto
Definizioni con la parola pesce: Catturare il pesce libero in fiumi laghi e mari Un pesce per la pasta Scattare come un pesce
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