Un eterogeneo piatto di pesce

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un eterogeneo piatto di pesce' è 'Fritto Misto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRITTO MISTO

Come completare la definizione

  • Definizione: Un eterogeneo piatto di pesce
  • Risposta: FRITTO MISTO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 6-5
  • Schema utile: F_____ _____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Fritto Misto? Il fritto misto è un piatto caratterizzato da un assortimento di diversi tipi di pesce e frutti di mare, preparati attraverso una frittura croccante e dorata. Questo piatto si distingue per la varietà di ingredienti, spesso accompagnati da verdure e crostacei, il tutto immerso in una pastella leggera e friabile. La sua origine si perde nelle tradizioni culinarie italiane e mediterranee, offrendo un'esperienza gustativa ricca e sfiziosa. È apprezzato in molte regioni per la sua versatilità e sapore intenso.

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Nei cruciverba, 'Un eterogeneo piatto di pesce' si risolve con Fritto Misto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un eterogeneo piatto di pesce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fritto Misto'.

Schemi utili per Fritto Misto

  • Schema parole: 6-5
  • La soluzione inizia con F
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: F_____ _____
  • Schema finale: _______ISTO

Le 11 lettere della soluzione Fritto Misto

F Firenze
R Roma
I Imola
T Torino
T Torino
O Otranto
 
M Milano
I Imola
S Savona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Fritto Misto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un eterogeneo piatto di pesce". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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