Un azione in cassazione nei cruciverba: la soluzione è Controricorso

Home / Soluzioni Cruciverba / Un azione in cassazione

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un azione in cassazione' è 'Controricorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTRORICORSO

Curiosità e Significato di Controricorso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Controricorso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Controricorso.

Perché la soluzione è Controricorso? Controricorso è un documento legale presentato in Cassazione per contestare una decisione sfavorevole di un precedente grado di giudizio. È uno strumento fondamentale per difendersi e cercare di ottenere un nuovo pronunciamento della Suprema Corte. In sostanza, rappresenta l'ultima chance per ribaltare una sentenza, dimostrando che ci sono motivi validi per riconsiderare la causa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si oppone all istanza di chi si appellaAzione che desta ripugnanzaPrime in azioneLo merita ogni buona azione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Controricorso

Hai trovato la definizione "Un azione in cassazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P O T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POETA" POETA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.