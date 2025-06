Tra Verona e Padova nei cruciverba: la soluzione è Vicenza

VICENZA

Curiosità e Significato di Vicenza

La parola Vicenza è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vicenza.

Perché la soluzione è Vicenza? Tra Verona e Padova indica la posizione strategica di Vicenza, una città ricca di storia e architettura. Situata tra due importanti capoluoghi veneti, rappresenta il cuore pulsante di un territorio che unisce cultura, arte e tradizione. Vicenza è famosa per le sue ville palladiane e il centro storico affascinante. In sintesi, è un autentico gioiello da scoprire nel nord-est italiano.

Come si scrive la soluzione Vicenza

V Venezia

I Imola

C Como

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R A A T G A S S L E N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GAS ESILARANTE" GAS ESILARANTE

