La città con il Teatro Olimpico - Cruciverba

Vicenza ( AFI : /vi'na/; Vicénsa ([vi'esa]) in veneto) è una città ed un comune italiano di 109 477 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Veneto. È il quarto comune della regione per popolazione, ed il quinto più densamente popolato. Si trova al margine settentrionale della Pianura Padana, lungo i fiumi Bacchiglione e Retrone e ai piedi dei colli Berici.