Il fiume di Verona. ADIGE

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Adige (AFI: /'adie/; anticamente anche Adice, /'adie/; Etsch in tedesco e in dialetto sudtirolese, Adesc in ladino, Ades in trentino, Àdese in veneto, in latino Athesis, in greco antico: es, Átheses) è un fiume dell'Italia nordorientale, per lunghezza – circa 410 km – il secondo fiume italiano dopo il Po, il terzo per ampiezza di bacino dopo Po e Tevere, il quarto per volume d'acque dopo Po, Ticino e Tevere, con 235 m³/s di portata media annua presso la foce. Nasce presso il passo Resia (Reschenpass) nell'Alta Val Venosta (Obervinschgau) in Alto Adige e sfocia nel mare Adriatico presso i comuni di Chioggia e Rosolina, nelle ...

Adige ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) il secondo fiume italiano che nasce sulle Alpi elevetiche, presso il passo Resia e, attraversando il Trentino-Altio Adige ed il Veneto, sfocia nel mar Adriatico

Sillabazione

À | di | ge

Pronuncia

IPA: /'adie/

Etimologia / Derivazione

