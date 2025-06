Tra non molto nei cruciverba: la soluzione è Presto

Home / Soluzioni Cruciverba / Tra non molto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tra non molto' è 'Presto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESTO

Curiosità e Significato di Presto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Presto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Presto.

Perché la soluzione è Presto? Tra non molto significa tra poco, ovvero in breve tempo o tra poco tempo. È un'espressione usata per indicare che qualcosa accadrà nel prossimo futuro, senza specificare un momento preciso. La parola presto racchiude questa idea di immediatezza, trasmettendo l'idea di un evento imminente. Insomma, quando si dice tra non molto, si parla di qualcosa che sta per succedere a breve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fra non moltoCosì ama alzarsi chi è mattinieroDi buon mattinoMolto in FranciaMolto gustosiMolto redditizia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Presto

Se "Tra non molto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M S E R I T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISTERO" MISTERO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.