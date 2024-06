Così ama alzarsi chi è mattiniero

: .

Italiano: Aggettivo: presto . (toscano), (antico), (popolare) dato in prestito. Avverbio: presto . tra poco tempo, entro breve tempo presto è un avverbio di tempo.. nelle prime ore del giorno, nelle prime ore del mattino. in poco tempo, in modo rapido. Sostantivo: presto mi sing . prestito. (musica) tempo musicale più veloce di un vivace ma meno di un prestissimo. Voce verbale: presto . prima persona singolare dell' indicativo presente di prestare.