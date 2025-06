Tira su l ancora nei cruciverba: la soluzione è Argano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tira su l ancora' è 'Argano'.

ARGANO

Curiosità e Significato di Argano

La parola Argano è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Argano.

Perché la soluzione è Argano? Argano è un dispositivo meccanico utilizzato per sollevare o muovere carichi pesanti, sfruttando la rotazione di una ruota o di un tamburo. Spesso impiegato in ambito navale, edilizio o industriale, permette di affrontare operazioni impegnative con facilità e sicurezza. Con questa utilità, l'argano rappresenta un elemento fondamentale per movimentare grandi pesi in modo efficace e affidabile.

Come si scrive la soluzione Argano

La definizione "Tira su l ancora" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

