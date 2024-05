La Soluzione ♚ Macchina per sollevare pesi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARGANO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARGANO

Significato della soluzione per: Macchina per sollevare pesi L'argano è una macchina che può applicare forze verticali per sollevare carichi o forze orizzontali per trascinarli. Queste forze sono impartite per mezzo di un organo di trazione (ad esempio un motore elettrico).

