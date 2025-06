La macchina su cui si arrotola il cavo delle gru nei cruciverba: la soluzione è Argano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La macchina su cui si arrotola il cavo delle gru' è 'Argano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARGANO

Curiosità e Significato di "Argano"

Vuoi sapere di più su Argano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Argano.

Perché la soluzione è Argano? L'argano è un dispositivo meccanico utilizzato per arrotolare e sollevare carichi pesanti, come il cavo di una gru. Funziona grazie a una manovella o motore che avvolge il filo su un tamburo rotante, facilitando il sollevamento e la movimentazione di oggetti ingombranti. È un elemento fondamentale in lavori di costruzione e sollevamento, garantendo sicurezza ed efficienza nel trasporto di materiali.

Come si scrive la soluzione Argano

Se "La macchina su cui si arrotola il cavo delle gru" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

