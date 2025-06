Sottile membrana dell orecchio nei cruciverba: la soluzione è Timpano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sottile membrana dell orecchio' è 'Timpano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMPANO

Curiosità e Significato di Timpano

Perché la soluzione è Timpano? Il timpano, o membrana timpanica, è una sottile pelle che separa l'orecchio esterno da quello medio. La sua funzione principale è quella di vibrare quando colpita dai suoni, trasmettendo le onde sonore alle strutture interne dell’orecchio. Essenziale per l’udito, il timpano può infiammarsi o danneggiarsi, richiedendo attenzione medica. Conoscere questa parte è fondamentale per comprendere come funziona il nostro senso dell’udito.

Come si scrive la soluzione Timpano

T Torino

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

