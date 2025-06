Simulazione calcistica che si gioca a schicchere nei cruciverba: la soluzione è Subbuteo

SUBBUTEO

Curiosità e Significato di Subbuteo

Vuoi sapere di più su Subbuteo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Subbuteo.

Perché la soluzione è Subbuteo? Il SUBBUTEO è un gioco da tavolo che simula una partita di calcio attraverso miniature in plastica e un campo di gioco. Si gioca spostando le squadre con le dita, come se fosse una mini-telecronaca. Un passatempo nostalgico che ha fatto la storia delle passioni sportive di molte generazioni. Se ami il calcio e i giochi d’epoca, il SUBBUTEO è ciò che fa per te.

Come si scrive la soluzione Subbuteo

Hai davanti la definizione "Simulazione calcistica che si gioca a schicchere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

U Udine

B Bologna

B Bologna

U Udine

T Torino

E Empoli

O Otranto

