Gioco da tavolo con calciatori in miniatura

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gioco da tavolo con calciatori in miniatura' è 'Subbuteo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUBBUTEO

Perché la soluzione è Subbuteo? Il SUBBUTEO è un gioco da tavolo che riproduce una partita di calcio attraverso l'uso di calciatori in miniatura. Le miniature sono disposte su un campo di gioco, e i giocatori muovono i pezzi per tentare di segnare goal, simulando le azioni di una vera partita. È molto popolare tra gli appassionati di calcio e di giochi di strategia, offrendo un'esperienza coinvolgente e competitiva. La sua semplicità e dinamismo lo rendono un passatempo amato da generazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gioco da tavolo con calciatori in miniatura". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Gioco da tavolo con calciatori in miniatura nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Subbuteo

Per risolvere la definizione "Gioco da tavolo con calciatori in miniatura", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gioco da tavolo con calciatori in miniatura" conferma che la soluzione 'Subbuteo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Subbuteo

S Savona U Udine B Bologna B Bologna U Udine T Torino E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gioco da tavolo con calciatori in miniatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Subbuteo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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