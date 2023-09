Permette di azionare a distanza un dispositivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di azionare a distanza un dispositivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TELECOMANDO

Significato/Curiosita : Permette di azionare a distanza un dispositivo

L'impossibilità di azionare deviatoi collocati, in media, a un centinaio di metri dal posto di comando spinse a studiare sistemi di azionamento a distanza basati... telecomando di un televisore telecomando di un impianto stereo telecomando per modellini radiocomandati telecomando per condizionatore telecomando multifunzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Permette di azionare a distanza un dispositivo : permette; azionare; distanza; dispositivo; Evento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioni; permette di stabilire la data della Pasqua; permette di instillare; permette di utilizzare più prese elettriche; Sistema del corpo che permette di sentire i suoni; Dilazionare una scadenza; azionare l obiettivo cinematografico a focale variabile; Stazionare all inizio; Può azionare a distanza; Frazionare una linea; Per visite a distanza ; Gare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km; Vedono male a distanza ; A notevole distanza ; Comunicazione vocale a distanza ; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; dispositivo per l elaborazione di informazioni; dispositivo che indica i tempi; Un dispositivo con l elettromagnete; dispositivo che chiude la visuale al nemico;

Cerca altre Definizioni