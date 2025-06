Si forma all uscita dello stadio nei cruciverba: la soluzione è Ressa

RESSA

Curiosità e Significato di Ressa

Hai risolto il cruciverba con Ressa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ressa.

Perché la soluzione è Ressa? Ressa indica una situazione di grande confusione e ressa di persone, come quella che si crea all’uscita di uno stadio dopo una partita. È un termine che descrive un affollamento caotico, spesso difficile da gestire. Insomma, quando la folla si accumula in modo disordinato, si parla di una vera e propria rissa di corpi e voci.

Come si scrive la soluzione Ressa

Hai davanti la definizione "Si forma all uscita dello stadio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

