tumultuoso affollamento

Sostantivo

Curiosità su: Maria Ressa (Manila, 2 ottobre 1963) è una giornalista filippina naturalizzata statunitense, insignita del premio Nobel per la pace 2021 insieme al giornalista russo Dmitry Muratov "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è un prerequisito per la democrazia e la pace duratura". Ressa e Muratov sono i primi giornalisti dal 1935 a ricevere il premio Nobel per la pace. Cofondatrice del sito giornalistico Rappler, nella seconda metà degli anni 2010 si è distinta per le critiche sull'operato del presidente filippino Rodrigo Duterte nell'ambito della sua "guerra alla droga", venendo arrestata e condannata per diffamazione online per la sua attività. È una delle 25 figure di spicco della Commissione per la democrazia e l'informazione lanciata da "Reporter senza Frontiere". In precedenza ha trascorso quasi due decenni lavorando come reporter investigativo nel sud-est asiatico per la CNN.

ressa f sing

folla di gente che spinge

Sillabazione

rès | sa

Pronuncia

IPA: /'rssa/

Etimologia / Derivazione

dal latino rixa cioè "litigio"

Sinonimi

folla, massa, calca, moltitudine, pigia pigia, affollamento, assembramento

Contrari