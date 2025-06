Scandire una parola nei cruciverba: la soluzione è Sillabare

Home / Soluzioni Cruciverba / Scandire una parola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scandire una parola' è 'Sillabare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILLABARE

Curiosità e Significato di Sillabare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sillabare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sillabare? Scandire una parola significa suddividerla in sillabe, ossia in le parti in cui si divide il suono. È un'operazione utile per migliorare la pronuncia, l'ortografia e la comprensione del testo scritto. Imparare a sillabare aiuta anche nei giochi di parole e nelle poesie, rendendo più facile seguire il ritmo e la musicalità delle parole. È una tecnica semplice ma fondamentale nella comunicazione orale e scritta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fare spelling all italianaHa la parola decisiva nelle questioni d onoreSi consulta per cercare il significato di una parolaParola di nuovo conio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sillabare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scandire una parola", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S N E I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LESINA" LESINA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.