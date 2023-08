Fare spelling all italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare spelling all italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SILLABARE

Significato/Curiosita : Fare spelling all italiana

Negli stati uniti tra il 1990 ed il 2000, creata dai produttori aaron spelling e darren star. il 90210 del titolo si riferisce al codice di avviamento... Per formare le parole. l'insieme di tali segni è detto sillabario. ciascun simbolo del sillabario rappresenta tipicamente un suono consonantico opzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fare spelling all italiana : fare; spelling; italiana; fare una postilla specificare; Marcire putrefare ; Un noto proverbio: male non fare paura; Si possono fare alle montagne e alle SPA; Persone di poco conto o di malaffare ; La Di Iorio nel programma Ricette all italiana ; Paillettes all italiana ; Un azienda italiana che si occupa dei pedaggi; Marina italiana ; Il Ramazzotti della musica italiana ;

