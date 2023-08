Parola di nuovo conio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola di nuovo conio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NEOLOGISMO

Significato/Curiosità : Parola di nuovo conio

Un neologismo è una parola di recente creazione o un termine appena coniato che emerge per rispondere a nuovi concetti, oggetti, situazioni o tendenze. Spesso, i neologismi si sviluppano come espressioni linguistiche innovative per riflettere i cambiamenti sociali, tecnologici o culturali. Possono derivare dall'abbreviazione, dalla fusione di parole, dall'adattamento di lingue straniere o da inventiva creativa. I neologismi possono arricchire il lessico, ma talvolta generano discussione sulla loro validità e accettazione. Esempi includono "selfie", "blog", "tweet", che sono emersi con l'ascesa dei social media, dimostrando come la lingua sia in continua evoluzione per soddisfare le nuove esigenze comunicative.

