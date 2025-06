Questionario, ricerca nei cruciverba: la soluzione è Sondaggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Questionario, ricerca' è 'Sondaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SONDAGGIO

Curiosità e Significato di Sondaggio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sondaggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sondaggio? Una sondaggio è uno strumento utilizzato per raccogliere opinioni, preferenze o informazioni da un gruppo di persone. Attraverso domande mirate, permette di analizzare tendenze e desideri, facilitando decisioni più informate. È molto usata in aziende, istituzioni e studi di mercato per conoscere meglio le esigenze della popolazione o dei clienti. In sintesi, un modo efficace per ascoltare la voce del pubblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un indagine della DoxaGabriele : ha diretto La ricerca della felicitàLo Smith del film La ricerca della felicita inizialiSotto di esse si scava alla ricerca di sopravvissuti

Come si scrive la soluzione Sondaggio

Hai trovato la definizione "Questionario, ricerca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V L I A A L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VANILLA" VANILLA

