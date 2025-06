Un indagine della Doxa nei cruciverba: la soluzione è Sondaggio

SONDAGGIO

Curiosità e Significato... La parola Sondaggio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sondaggio.

Perché la soluzione è Sondaggio? Una sondaggio è un'indagine che raccoglie opinioni, preferenze o atteggiamenti di un gruppo di persone su un determinato argomento. Si tratta di uno strumento utile per capire cosa pensano le persone, spesso utilizzato da aziende, istituzioni e media per orientare decisioni o analizzare tendenze sociali. In sostanza, permette di conoscere meglio il pensiero collettivo sulla base di dati raccolti in modo sistematico.

Elio il regista di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospettoUn indagine medica effettuata su un gruppo di personeIndagine condotta con metodo scientifico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un indagine della Doxa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

