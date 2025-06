Pressanti, impellenti nei cruciverba: la soluzione è Urgenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pressanti, impellenti' è 'Urgenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URGENTI

Curiosità e Significato di Urgenti

La soluzione Urgenti di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Urgenti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Urgenti? Urgenti indica qualcosa che richiede attenzione immediata, un'azione da svolgere senza indugio. Deriva dal latino urgentem, che significa premere o insistere. Quando un problema è urgente, non può essere rimandato, bisogna intervenire subito per evitare conseguenze peggiori. In breve, è un termine che sottolinea l'importanza di agire prontamente in situazioni di priorità assoluta.

Sono da fare al più prestoSpesso sono impellentiImpellenti

Come si scrive la soluzione Urgenti

Hai davanti la definizione "Pressanti, impellenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

R Roma

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T I M S A E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMETISTE" AMETISTE

