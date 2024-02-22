Spesso sono impellenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Spesso sono impellenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spesso sono impellenti' è 'Bisogni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BISOGNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spesso sono impellenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spesso sono impellenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Bisogni? I bisogni sono desideri o necessità che spesso richiedono attenzione immediata, specialmente quando sono urgenti o pressanti. Possono riguardare aspetti fondamentali come il cibo, l’acqua, la sicurezza o la salute, ma anche bisogni emotivi o sociali. Quando si presentano in modo impellente, richiedono una risposta rapida per alleviare la sofferenza o soddisfare una richiesta essenziale. La capacità di riconoscere e affrontare questi bisogni è importante per il benessere personale e collettivo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spesso sono impellenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bisogni

Se la definizione "Spesso sono impellenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spesso sono impellenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bisogni:

B Bologna I Imola S Savona O Otranto G Genova N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spesso sono impellenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si cerca di soddisfarliOccorrono i mezzi per soddisfarliNecessità fondamentali alla sopravvivenzaSpesso sono incompresiQuelli medicali non in lattice sono spesso bluQuelle vegane sono spesso di ceci o soia impanatiSono spesso salutati insieme alle ladies ingCosì sono spesso dette le campane delle chiese