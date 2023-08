Un prefisso per byte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prefisso per byte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIGA - MEGA - TERA - YOTTA

Dati e fa parte dei vari multipli del byte. il termine deriva dalla unione del prefisso si mega con byte. il prefisso mega trae origine dalla parola greca... giga è un prefisso si che esprime il fattore 109, ovvero 10003, ovvero 1 000 000 000, ovvero un miliardo. è stato confermato nel 1960 dalla cgpm. deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

