Ospitò le Olimpiadi del 2000 nei cruciverba: la soluzione è Sydney

Home / Soluzioni Cruciverba / Ospitò le Olimpiadi del 2000

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ospitò le Olimpiadi del 2000' è 'Sydney'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SYDNEY

Curiosità e Significato di Sydney

Approfondisci la parola di 6 lettere Sydney: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sydney? Sydney è una città australiana famosa per il suo porto iconico, l'Opera House e il Ponte Harbour. Nel 2000, ha ospitato le Olimpiadi estive, attirando atleti e visitatori da tutto il mondo. Rinomata per la sua bellezza naturale e l’energia vibrante, Sydney è simbolo di accoglienza e innovazione, lasciando un’impronta indelebile come capitale degli eventi sportivi globali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un porto dell AustraliaIl nome del regista PollackOspitò le prime Olimpiadi moderneIl suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000Organizza le Olimpiadi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sydney

Se "Ospitò le Olimpiadi del 2000" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

Y Yacht

D Domodossola

N Napoli

E Empoli

Y Yacht

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C E T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASTE" CASTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.