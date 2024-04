La Soluzione ♚ Ospitò le prime Olimpiadi moderne

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATENE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ospito le prime olimpiadi moderne: Disambiguazione – "olimpiadi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olimpiadi (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il film... Atene (AFI: /a'tne/; in greco a, Athina; in greco antico: a, Athnai) è un comune greco di 655 780 abitanti, capitale della Repubblica Ellenica, capoluogo dell'unità periferica di Atene Centrale e della periferia dell'Attica. Ha una superficie di 39km², ma l'area metropolitana intesa come Grande Atene ha un'estensione di 412 km² con 4 013 368 abitanti, ed è così la settima conurbazione più grande dell'Unione europea, e la quinta capitale più popolosa dell'Unione. Tradizionalmente la protettrice della città è la dea Atena, raffigurata sia sullo stemma che sulla bandiera della città. Metropoli cosmopolita e centro economico, ...

Altre Definizioni con atene; ospitò; prime; olimpiadi; moderne;