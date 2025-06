Località che dà il nome a una varietà di aglio nei cruciverba: la soluzione è Vessalico

VESSALICO

Curiosità e Significato di Vessalico

Perché la soluzione è Vessalico? Vessalico è un affascinante paese situato in Liguria, noto soprattutto per aver dato il nome a una particolare varietà di aglio, l'aglio di Vessalico. Questo aglio ha caratteristiche uniche, apprezzate in cucina per il suo aroma intenso e delicato. Il nome del paese rappresenta quindi un legame tra territorio e prodotto tipico, simbolo della tradizione locale.

Come si scrive la soluzione Vessalico

V Venezia

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

