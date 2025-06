Li unisce il sangue nei cruciverba: la soluzione è Collaterali

COLLATERALI

Curiosità e Significato di Collaterali

Approfondisci la parola di 11 lettere Collaterali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Collaterali? Collateral indica qualcosa che è collegato o associato a un'altra cosa, spesso come conseguenza o in aggiunta. Nel contesto finanziario, si riferisce a garanzie date in prestito. In ambito medici o biologici, può indicare elementi derivati o collegati tra loro. Insomma, rappresenta ciò che è strettamente legato o complementare, come le relazioni di sangue tra parenti e affini.

Come si scrive la soluzione Collaterali

Hai trovato la definizione "Li unisce il sangue" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

