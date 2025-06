La mette su chi prende peso nei cruciverba: la soluzione è Pancia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La mette su chi prende peso' è 'Pancia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANCIA

Curiosità e Significato di Pancia

Approfondisci la parola di 6 lettere Pancia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pancia? La parola pancia si riferisce alla parte anteriore del ventre, spesso associata al peso o al rilassamento addominale. È una zona che può evidenziarsi quando si prende qualche chilo in più o si accumula grasso, e spesso rappresenta un punto di attenzione per chi desidera mantenere forma e salute. In breve, la pancia è il simbolo di come il nostro corpo reagisce ai cambiamenti di stile di vita.

Come si scrive la soluzione Pancia

Hai davanti la definizione "La mette su chi prende peso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I O G L I A Z N U A A Mostra soluzione



