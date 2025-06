Il Gilels celebre pianista nei cruciverba: la soluzione è Emil

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Gilels celebre pianista' è 'Emil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMIL

Curiosità e Significato di Emil

Hai risolto il cruciverba con Emil? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Emil.

Perché la soluzione è Emil? Emil è un nome proprio di origine latina, spesso usato come diminutivo o forma affettuosa di Emiliano o Emil. È diffuso in Italia e in altri paesi europei, evocando un senso di calore e familiarità. In ambito musicale, richiama il celebre pianista Emil Gilels, simbolo di grandezza artistica. Insomma, rappresenta un nome che evoca talento e tradizione.

Come si scrive la soluzione Emil

Non riesci a risolvere la definizione "Il Gilels celebre pianista"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

