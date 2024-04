La Soluzione ♚ Celebre pianista svizzero

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Celebre pianista svizzero. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CORTOT

Curiosità su Celebre pianista svizzero: 1995) è stato un pianista italiano. è stato uno dei più grandi interpreti del pianoforte del xx secolo, al pari di altri celebrati pianisti quali gilels,... Alfred Denis Cortot (Nyon, 26 settembre 1877 – Losanna, 15 giugno 1962) è stato un pianista e direttore d'orchestra francese.

Altre Definizioni con cortot; celebre; pianista; svizzero;