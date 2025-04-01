Nolde celebre pittore

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nolde celebre pittore' è 'Emil'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMIL

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Perché la soluzione è Emil? Nolde, celebre pittore tedesco, è noto per le sue opere intense e ricche di colore, che spesso riflettono temi religiosi e spirituali. La sua arte trasmette emozioni profonde, catturando momenti di introspezione e spiritualità. Tra i suoi soggetti preferiti ci sono paesaggi, figure umane e scene religiose, raffigurate con grande sensibilità e attenzione ai dettagli. La sua produzione artistica ha influenzato generazioni di artisti e rimane un punto di riferimento nel panorama dell'arte moderna. La sua capacità di comunicare emozioni attraverso il colore lo rende un artista unico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nolde celebre pittore". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Nolde celebre pittore nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Emil

In presenza della definizione "Nolde celebre pittore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nolde celebre pittore" conferma che la soluzione 'Emil' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Emil

E Empoli M Milano I Imola L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nolde celebre pittore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emil' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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