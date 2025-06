I greci di un tempo nei cruciverba: la soluzione è Elleni

ELLENI

Curiosità e Significato di Elleni

Vuoi sapere di più su Elleni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Elleni.

Perché la soluzione è Elleni? Gli Ellenoi erano gli antichi abitanti della Grecia classica, conosciuti anche come Greci. Sono stati pionieri in molte aree come filosofia, arte e politica, lasciando un’eredità duratura nel mondo occidentale. Il termine richiama l’identità culturale e storica di questa civiltà che ha influenzato profondamente la storia europea e mondiale. La loro eredità è ancora viva oggi.

Come si scrive la soluzione Elleni

Non riesci a risolvere la definizione "I greci di un tempo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

