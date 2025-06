I curiosi li mettono dappertutto nei cruciverba: la soluzione è Nasi

Home / Soluzioni Cruciverba / I curiosi li mettono dappertutto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I curiosi li mettono dappertutto' è 'Nasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NASI

Curiosità e Significato di Nasi

La parola Nasi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nasi.

Perché la soluzione è Nasi? Il termine nasi si riferisce all'organo situato al centro del volto, fondamentale per respirare e percepire gli odori. È un elemento visibile e spesso decorato, ma anche molto importante per la nostra sopravvivenza e sensorialità. La frase scherzosa suggerisce che il naso sia così curioso da voler mettere dappertutto, sottolineando la sua funzione di esplorare il mondo attraverso gli odori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Protuberanze faccialiPossono essere aquiliniSporgono nei profiliI cavalieri li mettono agli stivaliLi mettono il freddo e la pauraGli alpinisti li mettono per non scivolare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nasi

Stai cercando la risposta alla definizione "I curiosi li mettono dappertutto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S N T R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NASTRO" NASTRO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.