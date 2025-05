Gli alpinisti li mettono per non scivolare nei cruciverba: la soluzione è Ramponi

Curiosità e Significato di "Ramponi"

Perché la soluzione è Ramponi? I ramponi sono strumenti di sicurezza utilizzati dagli alpinisti per garantire la stabilità e la presa su superfici ghiacciate o innevate. Montati sulle scarpe, questi accessori metallici ricoprono la suola e presentano punte affilate che affondano nel ghiaccio, evitando così di scivolare e permettendo di affrontare le salite con maggiore sicurezza. Indossarli è fondamentale per prevenire cadute e incidenti in ambienti montani estremi.

Come si scrive la soluzione Ramponi

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

