La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha le proprietà del cloroformio' è 'Etere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETERE

Curiosità e Significato di Etere

Approfondisci la parola di 5 lettere Etere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Etere? L'etere è un liquido incolore e volatile, noto per il suo odore pungente, utilizzato in passato come anestetico. È caratterizzato da proprietà infiammabili e una buona capacità di dissolvere molte sostanze chimiche. Grazie alla sua volatilità, si evapora facilmente, rendendolo utile in laboratorio e in alcune procedure mediche, anche se oggi è stato sostituito da alternative più sicure.

Come si scrive la soluzione Etere

La definizione "Ha le proprietà del cloroformio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

