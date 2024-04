La Soluzione ♚ Ha proprietà magnetiche

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CALAMITA

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Ha proprieta magnetiche: Delle trattazioni quantistiche della materia, che caratterizzano le proprietà magnetiche dei materiali come il paramagnetismo, il diamagnetismo, il ferromagnetismo... Un magnete (o calamita) è un corpo che genera un campo magnetico. Il nome deriva dal greco µat (magnétes líthos), cioè "pietra di Magnesia", dal nome di una località dell'Asia Minore, nota sin dall'antichità per gli ingenti depositi di magnetite. Un campo magnetico è invisibile all'occhio umano, ma i suoi effetti sono ben noti, potendo spostare materiali ferromagnetici come il ferro e attrarre o respingere magneti. Un magnete permanente è formato da un materiale ferromagnetico (soltanto alcuni) che è stato magnetizzato e crea un proprio campo magnetico. I materiali che possono essere magnetizzati sono anche quelli fortemente ...

