La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Essere promosso ad un esame' è 'Passare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSARE

Curiosità e Significato di Passare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Passare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Passare.

Perché la soluzione è Passare? Passare significa superare con successo un esame o una prova, ottenendo così il risultato desiderato. È il termine usato quando si supera un ostacolo, dimostrando di aver acquisito le competenze richieste. In ambito scolastico o accademico, indicare che si è passati significa aver ottenuto la promozione o il voto minimo per proseguire. Insomma, è il traguardo che permette di andare avanti nel percorso di studi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Superare gli esamiVagliare attentamente esaminare: al setaccioValicare superarePuò essere ad aria compressaTornate ad essere apprezzate dopo un lungo oblioEssere presente ad una cerimonia

Come si scrive la soluzione Passare

Hai trovato la definizione "Essere promosso ad un esame" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

