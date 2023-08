Superare gli esami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superare gli esami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASSARE

Significato/Curiosita : Superare gli esami

Gola come tante bolle d'aria.» (eduardo de filippo/guglielmo speranza) gli esami non finiscono mai è una commedia in un prologo e tre atti, scritta e interpretata... Francesco passaro (perugia, 7 gennaio 2001) è un tennista italiano. ha vinto un torneo in singolare nel circuito challenger e alcuni altri tra singolare...